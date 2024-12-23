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Дюков Алексей Васильев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Дюков Алексей Васильев
Пол
муж
Дата призыва
1914
Дата рождения
16.03.1892
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Астроминская
Место
д. Карцево
Нас.пункт
д. Карцево, Астроминская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
16.03.1892 ст.

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