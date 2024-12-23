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Дьячков Алексей Иванов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Дьячков Алексей Иванов
Пол
муж
Дата призыва
1908
Дата рождения
05.02.1887
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Астроминская
Место
с. Кораблино
Нас.пункт
с. Кораблино, Астроминская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
05.02.1887 ст.

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