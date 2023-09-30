Дьяконов Иван Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДьяконов Иван Яковлев

Дьяконов Иван Яковлев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Дьяконов Иван Яковлев
Пол
муж
Дата призыва
1906
Дата рождения
02.09.1885
Сословие
из мещан
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
02.09.1885 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.