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Дьяков Иван Васильев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Дьяков Иван Васильев
Пол
муж
Дата призыва
1907
Дата рождения
01.01.1886
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Мурминская
Место
с. Мурмино
Нас.пункт
с. Мурмино, Мурминская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
01.01.1886 ст.

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