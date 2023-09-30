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Душин Наум Платонов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Душин Наум Платонов
Пол
муж
Дата призыва
1892
Дата рождения
01.12.1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Верейская
Место
д. Жуково
Нас.пункт
д. Жуково, Верейская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
01.12.1871 ст.

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