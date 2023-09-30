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Душин Иван Платонов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Душин Иван Платонов
Пол
муж
Дата призыва
1889
Дата рождения
15.02.1868
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Верейская
Место
д. Жуково
Нас.пункт
д. Жуково, Верейская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
15.02.1868 ст.

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