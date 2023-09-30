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Духанин Василий Кузьмин

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Духанин Василий Кузьмин
Пол
муж
Дата призыва
1881
Дата рождения
24.12.1860
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Ямская
Место
Рыбацкая слоб.
Нас.пункт
Рыбацкая слоб., Ямская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
24.12.1860 ст.

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