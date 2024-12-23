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Дуринов Владимир Иванов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Дуринов Владимир Иванов
Пол
муж
Дата призыва
1876
Дата рождения
09.07.1855
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Кузьминская
Место
с. Сельцы
Нас.пункт
с. Сельцы, Кузьминская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
09.07.1855 ст.

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