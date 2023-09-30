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Дунаев Сергей Фомин

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Дунаев Сергей Фомин
Пол
муж
Дата призыва
1888
Дата рождения
01.10.1867
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Ершовская
Место
д. Сонино
Нас.пункт
д. Сонино, Ершовская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
01.10.1867 ст.

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