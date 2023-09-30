Дунаев Александр Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДунаев Александр Александров

Дунаев Александр Александров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Дунаев Александр Александров
Пол
муж
Дата призыва
1903
Дата рождения
26.12.1881
Сословие
канцелярский служитель
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
26.12.1881 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.