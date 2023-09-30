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Дулькевич Василий Иванов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Дулькевич Василий Иванов
Пол
муж
Дата призыва
1914
Дата рождения
18.12.1893
Сословие
из мещан
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
18.12.1893 ст.

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