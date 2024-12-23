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Дулепов (Новиков) Николай Алексеев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Дулепов (Новиков) Николай Алексеев
Пол
муж
Дата призыва
1913
Дата рождения
30.04.1892
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Шумашская
Место
д. Гнетово
Нас.пункт
д. Гнетово, Шумашская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
30.04.1892 ст.

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