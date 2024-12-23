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Дубов Егор Миронов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Дубов Егор Миронов
Пол
муж
Дата призыва
1889
Дата рождения
02.08.1867
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Болошневская
Место
с. Польные
Нас.пункт
с. Польные, Болошневская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
02.08.1867 ст.

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