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Другов Никон Евстигнеев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Другов Никон Евстигнеев
Пол
муж
Дата призыва
1893
Дата рождения
15.03.1872
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Верейская
Место
д. Лысово (Березовка)
Нас.пункт
д. Лысово (Березовка), Верейская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
15.03.1872 ст.

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