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Другов Никита Иванов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Другов Никита Иванов
Пол
муж
Дата призыва
1891
Дата рождения
11.09.1870
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Верейская
Место
д. Лысово (Березовка)
Нас.пункт
д. Лысово (Березовка), Верейская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
11.09.1870 ст.

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