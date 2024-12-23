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Дроников Федор Васильев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Дроников Федор Васильев
Пол
муж
Дата призыва
1886
Дата рождения
07.06.1864
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Новосельская
Место
с. Пощупово
Нас.пункт
с. Пощупово, Новосельская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
07.06.1864 ст.

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