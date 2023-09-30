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Дроздов Михаил Алексеев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Дроздов Михаил Алексеев
Пол
муж
Дата призыва
1915
Дата рождения
29.10.1894
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Затишьевская
Место
д. Романцево
Нас.пункт
д. Романцево, Затишьевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
29.10.1894 ст.

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