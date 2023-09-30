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Дроздов Иван Алексеев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Дроздов Иван Алексеев
Пол
муж
Дата призыва
1902
Дата рождения
02.11.1880
Сословие
почетный гражданин
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
02.11.1880 ст.

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