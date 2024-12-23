Дроздов (Николаев) Гавриил Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДроздов (Николаев) Гавриил Николаев

Дроздов (Николаев) Гавриил Николаев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Дроздов (Николаев) Гавриил Николаев
Пол
муж
Дата призыва
1899
Дата рождения
15.07.1878
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Подвязьевская
Место
д. Шадеево
Нас.пункт
д. Шадеево, Подвязьевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
15.07.1878 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.