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Дребезгин Михаил Васильев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Дребезгин Михаил Васильев
Пол
муж
Дата призыва
1872
Дата рождения
1850
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Место
с. Аграфенина Пустынь
Нас.пункт
с. Аграфенина Пустынь, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1850 ст.

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