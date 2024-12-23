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Дошкин Яков Терентьев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Дошкин Яков Терентьев
Пол
муж
Дата призыва
1885
Дата рождения
02.10.1863
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Ушмарская
Место
д. Белозерье
Нас.пункт
д. Белозерье, Ушмарская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
02.10.1863 ст.

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