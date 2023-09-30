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Доронкин Степан Петров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Доронкин Степан Петров
Пол
муж
Дата призыва
1899
Дата рождения
19.12.1877
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Верейская
Место
д. Неустроево (Макурово)
Нас.пункт
д. Неустроево (Макурово), Верейская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
19.12.1877 ст.

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