Доронкин Зосима Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДоронкин Зосима Никитин

Доронкин Зосима Никитин

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Доронкин Зосима Никитин
Пол
муж
Дата призыва
1889
Дата рождения
07.04.1868
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Верейская
Место
д. Неустроево (Макурово)
Нас.пункт
д. Неустроево (Макурово), Верейская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
07.04.1868 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.