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Доронин Иван Епифанов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Доронин Иван Епифанов
Пол
муж
Дата призыва
1888
Дата рождения
02.09.1878
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Нас.пункт
Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
02.09.1878 ст.

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