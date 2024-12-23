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Дормидонтов Петр Григорьев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Дормидонтов Петр Григорьев
Пол
муж
Дата призыва
1913
Дата рождения
15.12.1892
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Ямская
Место
д. Туратлово
Нас.пункт
д. Туратлово, Ямская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
15.12.1892 ст.

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