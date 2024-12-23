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Доможилов Илья Петров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Доможилов Илья Петров
Пол
муж
Дата призыва
1895
Дата рождения
19.07.1874
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Екимовская
Место
д. Глазково
Нас.пункт
д. Глазково, Екимовская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
19.07.1874 ст.

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