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Домнушкин Илья Иванов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Домнушкин Илья Иванов
Пол
муж
Дата призыва
1903
Дата рождения
17.07.1882
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Кузьминская
Место
с. Кузьминское
Нас.пункт
с. Кузьминское, Кузьминская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
17.07.1882 ст.

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