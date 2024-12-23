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Долгов Григорий Ефимов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Долгов Григорий Ефимов
Пол
муж
Дата призыва
1872
Дата рождения
1850
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Кузьминская
Место
с. Шехмина Слобода
Нас.пункт
с. Шехмина Слобода, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1850 ст.

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