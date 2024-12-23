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Доланов Дорофей Захаров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Доланов Дорофей Захаров
Пол
муж
Дата призыва
1890
Дата рождения
26.05.1869
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Астроминская
Место
д. Юрасово
Нас.пункт
д. Юрасово, Астроминская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
26.05.1869 ст.

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