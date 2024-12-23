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Докучаев Пантелеймон Сергеев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Докучаев Пантелеймон Сергеев
Пол
муж
Дата призыва
1904
Дата рождения
26.07.1883
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Шумашская
Место
с. Шумашь
Нас.пункт
с. Шумашь, Шумашская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
26.07.1883 ст.

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