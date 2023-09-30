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Дмитриев Степан Яковлев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Дмитриев Степан Яковлев
Пол
муж
Дата призыва
1898
Дата рождения
02.07.1877
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Троицкая
Место
с. Канищево
Нас.пункт
с. Канищево, Троицкая вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
02.07.1877 ст.

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