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Дмитриев Петр Дмитриев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Дмитриев Петр Дмитриев
Пол
муж
Дата призыва
Октябрь 1850
Дата рождения
1830
Сословие
помещика Мартынова
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1830 ст.

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