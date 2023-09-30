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Дмитриев Михаил Иванов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Дмитриев Михаил Иванов
Пол
муж
Дата призыва
1906
Дата рождения
04.11.1884
Сословие
из мещан
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
04.11.1884 ст.

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