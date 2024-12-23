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Дмитриев Иван Дмитриев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Дмитриев Иван Дмитриев
Пол
муж
Дата призыва
Ноябрь 1851
Дата рождения
1829
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Место
д. Березовка
Нас.пункт
д. Божатково, Троицкая вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1829 ст.

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