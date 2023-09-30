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Дмитриев Григорий Дмитриев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Дмитриев Григорий Дмитриев
Пол
муж
Дата призыва
Ноябрь 1848
Дата рождения
1824
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Место
д. Озерье
Нас.пункт
д. Озерье, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1824 ст.

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