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Дмитриев Алексей Егоров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Дмитриев Алексей Егоров
Пол
муж
Дата призыва
1886
Дата рождения
09.03.1865
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Бахмачеевская
Место
с. Пальные
Нас.пункт
с. Пальные, Бахмачеевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
09.03.1865 ст.

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