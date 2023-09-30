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Дмитриев (Кузьмин) Михаил Николаев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Дмитриев (Кузьмин) Михаил Николаев
Пол
муж
Дата призыва
1918
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Троицкая
Место
с. Канищево
Нас.пункт
с. Канищево, Троицкая вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым

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