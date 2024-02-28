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Воробьев Никита Иванов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Воробьев Никита Иванов
Пол
муж
Дата призыва
1914
Дата рождения
29.03.1892
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Рыбновская
Место
с. Рыбное
Нас.пункт
с. Рыбное, Рыбновская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
29.03.1892 ст.

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