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Волк Моисей Шамшин

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Волк Моисей Шамшин
Пол
муж
Дата призыва
1883
Дата рождения
1862
Сословие
из евреев г. Рязани
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Место
г. Рязань
Нас.пункт
г. Рязань, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1862 ст.

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