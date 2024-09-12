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Воеводин Николай Иванов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Воеводин Николай Иванов
Пол
муж
Дата призыва
1914
Дата рождения
23.07.1893
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Затишьевская
Место
д. Аксиньино
Нас.пункт
д. Аксиньино, Затишьевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
23.07.1893 ст.

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