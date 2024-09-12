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Власов Тарас Яковлев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Власов Тарас Яковлев
Пол
муж
Дата призыва
1912
Дата рождения
20.02.1891
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Солотчинская
Место
с. Аграфенина Пустынь
Нас.пункт
с. Аграфенина Пустынь, Солотчинская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
20.02.1891 ст.

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