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Власов Прохор Иванов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Власов Прохор Иванов
Пол
муж
Дата призыва
1880
Дата рождения
25.07.1859
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Болошневская
Место
с. Польное
Нас.пункт
с. Польное, Болошневская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
25.07.1859 ст.

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