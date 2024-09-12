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Власов Никита Власов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Власов Никита Власов
Пол
муж
Дата призыва
1881
Дата рождения
26.03.1860
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Подвязьевская
Место
д. Мушковатово
Нас.пункт
д. Мушковатово, Подвязьевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
26.03.1860 ст.

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