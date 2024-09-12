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Власов Михаил Кузьмин

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Власов Михаил Кузьмин
Пол
муж
Дата призыва
1885
Дата рождения
03.11.1864
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Ершовская
Место
д. Тетерино
Нас.пункт
д. Тетерино, Ершовская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
03.11.1864 ст.

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