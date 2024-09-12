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Власов Матвей Никитин

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Власов Матвей Никитин
Пол
муж
Дата призыва
1897
Дата рождения
07.08.1876
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Волынская
Место
д. Полужье
Нас.пункт
д. Полужье, Волынская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
07.08.1876 ст.

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