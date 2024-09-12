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Власов Иван Иванов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Власов Иван Иванов
Пол
муж
Дата призыва
1913
Дата рождения
07.09.1891
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Ершовская
Место
д. Тетерино
Нас.пункт
д. Тетерино, Ершовская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
07.09.1891 ст.

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