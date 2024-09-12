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Власов Иван Власов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Власов Иван Власов
Пол
муж
Дата призыва
Июль 1853
Дата рождения
1823
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Место
д. Бозово
Нас.пункт
д. Бозово, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1823 ст.

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