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Власов Григорий Иванов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Власов Григорий Иванов
Пол
муж
Дата призыва
1903
Дата рождения
23.09.1882
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Ушмарская
Место
д. Филатово
Нас.пункт
д. Филатово, Ушмарская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
23.09.1882 ст.

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