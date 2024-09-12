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Власов Григорий Владимиров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Власов Григорий Владимиров
Пол
муж
Дата призыва
1905
Дата рождения
09.11.1883
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Екимовская
Место
с. Стафурлово
Нас.пункт
с. Стафурлово, Екимовская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
09.11.1883 ст.

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