Власов Григорий Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласов Григорий Александров

Власов Григорий Александров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Власов Григорий Александров
Пол
муж
Дата призыва
1905
Дата рождения
21.01.1884
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Троицкая
Место
д. Божатково
Нас.пункт
д. Божатково, Троицкая вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
21.01.1884 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.